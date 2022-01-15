احتفال للسفارة الهندية في بيروت لمناسبة 15 كانون الثاني

نظمت سفارة الهند في بيروت بالتعاون مع الكتيبة الهندية في اليونيفيل مراسم وضع إكليل من الزهور في هيئة الكومنولث لمقابر الحرب في بيروت وذلك بمناسبة اليوم الرابع والسبعين للجيش الهندي.استهل الحدث بصلوات من جميع الأديان وانتهى بالعزف على Last Post بواسطة فرقة الكتيبة الهندية.ثم تم وضع أكاليل من الزهور احتراما للجنود الهنود الذين ضحوا بحياتهم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل سفير الهند الدكتور سهيل أجاز خان وقائد الكتيبة الهندية في اليونيفيل العقيد موهفر سينغ غريوال .كما وضع السيد سلام الأشقر نائب رئيس المراسم ممثلا عن وزير الخارجية والمغتربين معالي د. عبد الله بو حبيب ، واللواء إلياس يوسف ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزيف عون ، والعميد رامون أرمادا فاسكيز قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل ، والملحق العسكري في السفارة الألمانية ، والملحق العسكري في السفارة الأمريكية ، والملحق العسكري الهندي العقيد إس بي راوات أكاليل من الزهور . وقامت القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة السيدة أليسون كينج بوضع الأزهار أيضا.ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي حضرت النشاط السيد هيثم صياد ممثلاً عن محافظ بيروت معالي د. القاضي مروان عبود، سعادة السيد هيرمانو تيليس ريبيرو سفير البرازيل ، وسعادة السيد يرزان كاليكينوف سفير كازاخستان ، وسعادة اللواء جهانجير المستاهد الرحمن سفير بنغلاديش ، وسعادة السيد أزري مات يعقوب سفير ماليزيا ، وسعادة السيد بانايوتيس كيرياكو سفير قبرص وسعادة السيد حنا أكار سفير أنتيغوا وباربودا. كما حضر الحفل الرسمي دبلوماسيون وملحقو دفاع من سفارات أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وتركيا ومصر وكازاخستان ورومانيا وسلوفاكيا والكولونيل صوريا براتاب راوات الملحق العسكري الهندي المعتمد لدى تركيا ولبنان وسوريا (مقيم في أنقرة) ، والسيد سانديب جروفر ، رئيس البعثة بالانابة في السفارة الهندية ، وموظفون آخرون في السفارة الهندية ، وضباط وجنود من الكتيبة الهندية مجموعة المشاة مدراس التاسعة عشرة في اليونيفيل بالإضافة الى أعضاء من المجتمع المدني اللبناني وأعضاء جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية وأصدقاء من الهند والشتات الهندي. وقدم المحامي جو كرم إكليلا من الزهور نيابة عن المجتمع المدني اللبناني.يتم الاحتفال بيوم 15 كانون الثاني من كل عام باعتباره يوم الجيش إحياء لذكرى شهداء الجيش الهندي. يعود اختيار اليوم إلى 15 كانون الثاني 1949 ، عندما تولى للجنرال كيه إم كاريابا منصب القائد الأعلى للجيش الهندي. وفي عام ١٩٨٣ ، حصل الجنرال كاريابا على لقب المشير الميداني وهي أعلى رتبة في الجيش الهندي.في هذا اليوم من كل عام يتم تكريم أبطال الأمة الشجعان الجنود البواسل الذين ضحوا بحياتهم في خدمة وطننا الأم.تضم المقابر اللبنانية في ببروت وصيدا وطرابلس ما مجموعه 447 جنديًا هنديًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية.