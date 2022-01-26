أفراح ومناسبات

"بيروت ماراثون" تمنح جوائز تقديريّة لـ"الجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق" ومستشفى "سان جون"

Lebanon 24
26-01-2022 | 05:03
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زارت مؤسِّسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون السيّدة مي خليل، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق لشكر الفريق التابع للمراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية على دعمه لجمعية بيروت ماراثون.

خلال زيارتها، منحت خليل جوائز تذكارية لمراكز الجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق ومستشفى سان جون، وقدمت شهادات لجميع المتطوّعين الذين شاركوا في هذا الحدث المميّز.

وقد كانت هذه المراكز الطبية الشريك الطبيّ الرسميّ والحصريّ لسباق بيروت ماراثون 2021.
 

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