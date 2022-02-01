جامعة البلمند والمدن المتّحدة توقّعان مذكرة تفاهم

أقامت جامعة البلمند (UOB) ومنظمة المدن المتحدة حفل توقيع لمذكرة تفاهم لتعزيز المدن الذكية والمستدامة والمجتمعات المحلية، ودعم لبنان في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 المتعلّقة بالتنمية المستدامة.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلّ من الدكتور إلياس وراق رئيس جامعة البلمند والسيدة كاري آينا إيك، المديرة العامة للمدن المتحدة.

وتعزّز هذه الشراكة مهمة الجامعة للمشاركة بنشاط يهدف الى النهوض بالممارسات المجتمعيّة والبيئية المختصة ولتقديم حلول مع البحث المترجم التطبيقي كأساس لصنع القرار.

وكجزء من الاتفاقية، ستخصّص الجامعة مرافقها لتطوير واختبار الحلول الذكية وستساهم في جمع البيانات ونشر المعرفة. علاوةً على ذلك، سيتمّ إشراك الطلاب في مشاريع الاستدامة وتشجيعهم على أن يكونوا شركاء نشطين في بناء مجتمع أفضل.