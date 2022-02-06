أفراح ومناسبات

إفتتاح معرض صور عن البترون في الهري

Lebanon 24
06-02-2022 | 01:59
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افتتح معرض "البترون الصورة والذاكرة" للمصور ألفراد موسى في متحف "نابو" في الهري في قضاء البترون، في حضور سفراء ووزراء ونواب، محافظين وقائمقامين، رؤساء بلديات ومخاتير، رؤساء جمعيات وأندية، باحثين وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية وحشد كبير من المهتمين إضافة الى صاحب متحف "نابو" جواد عدره الذي عثر بين الصور المعروضة على صورة لجدته علما أن العائلة لا تملك أي صورة لها. 
 
ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الصور من أرشيف المصور البتروني اميل بولس ومنها صور شمسية للبترونيين من المدينة ومن مختلف قرى وبلدات المنطقة ومناطق مجاورة إضافة الى لقطات لمعالم بترونية واماكن تاريخية مرتبطة بذاكرة البترون أحياها المصور موسى وأعاد تظهيرها. 
 
يستمر المعرض حتى 12 حزيران 2022، من الحادية عشرة صباحا الى السابعة مساء والدخول اليه مجانا حيث يفسح في المجال لكل الراغبين بالاطلاع على الصور.
 
وشكل المعرض محطة لاستقطاب المهتمين ممن التقطت صور لهم وهم في عمر الطفولة أو في عمر الشباب أو لأجدادهم وآبائهم وأصدقائهم منهم من رحلوا عن هذه الدنيا.
 
وأكد موسى أن "أهمية هذا المعرض تكمن في استعادة ذاكرة البترون ومراحل تاريخية قديمة"، كما أعرب عن سروره "بتهافت زوار المعرض لمشاهدة الصور والتنافس لمعرفة صاحب كل صورة على أمل أن يستقطب هذا المعرض أكبر عدد ممكن من الزوار للتعرف على ذاكرة البترون".
 
إشارة إلى أن معرضا للوحات الزيتية والرسم من عدة مجموعات في لبنان يقام على هامش معرض الصور إضافة الى معرض للخزفيات والاواني القديمة إلى جانب مكتبة مجانية مفتوحة للعموم في متحف "نابو".
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