أفراح ومناسبات

ندوة شعرية لنقابة صيادلة لبنان في طرابلس

Lebanon 24
14-02-2022 | 13:27
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أقامت اللجنة الثقافية الاجتماعية في نقابة صيادلة لبنان، ندوة شعرية تحت عنوان "أقلام صيدلانية"، أحياها صيادلة موهوبون بكتابة الشعر العربي، وذلك في بيت الفن مركز العزم الثقافي- ميناء مدينة طرابلس.
 
حضر الندوة ممثل مفتي طرابلس الشيخ بشير نعمان، ممثل رئيس المجلس الاسلامي العلوي عضو الهيئة التنفيذية الاستاذ حيدر حمدان، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيب الاطباء الدكتور سليم ابي صالح، نقيب اطباء الاسنان الدكتور ناظم حفار، نقيب المحامين الاستاذة ماري تريز القوال ونقيب المهندسين الاستاذ بهاء حرب وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفاعليات اجتماعية وإعلامية وصيادلة حضروا من المناطق اللبنانية كافة.

استهلت الندوة بشعر لسلوم وآخر لحرب. بعدها تلا الصيادلة محمود بدير، خضر حافظة، عايدة سمارة، ناصر عبدالله، محمد صالح، حنان عويزير كنج، فادي فغالي، نجيب محفوض، ونسرين نجم أشعارا من كتابتهم.
وزين المسرح بلوحات للرسامة الصيدلي لينا إيدانيان، وقدمت الحفل الصيدلي بولين طراد والصيدلي رولا عبدالله.
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