بدعوة من مؤسسة "إيناس للجوائز الأكاديمية".. لقاءٌ بين رؤساء عدد من الجامعات اللبنانية

دعت مؤسسة "إيناس للجوائز الاكادمية" الى لقاء مع رؤساء عددٍ من الجامعات اللبنانية وهي: جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة البلمند، جامعة سيدة اللويزة، جامعة بيروت العربية، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا.

وبعد التعريف بنشاطات المؤسسة خلال السنوات الماضية، استهلت السيدة إيناس الجرمقاني اللقاء بكلمةٍ شددت فيها على أهمية المشاريع التي تُعنى بشباب لبنان، لأنهم المستقبل الواعد.

وأضافت: "من هنا بادرت مؤسستنا الى التعاون مع الجامعات بالرغم من الصعوبات التي يشهدها البلد لتحفيز الشباب على الحلم وإعداد المشاريع وتنفيذها".