أفراح ومناسبات

بدعوة من مؤسسة "إيناس للجوائز الأكاديمية".. لقاءٌ بين رؤساء عدد من الجامعات اللبنانية

Lebanon 24
18-02-2022 | 11:20
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دعت مؤسسة "إيناس للجوائز الاكادمية" الى لقاء مع رؤساء عددٍ من الجامعات اللبنانية وهي: جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة البلمند، جامعة سيدة اللويزة، جامعة بيروت العربية، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا.
 
وبعد التعريف بنشاطات المؤسسة خلال السنوات الماضية، استهلت السيدة إيناس الجرمقاني اللقاء بكلمةٍ شددت فيها على أهمية المشاريع التي تُعنى بشباب لبنان، لأنهم المستقبل الواعد.
 
وأضافت: "من هنا بادرت مؤسستنا الى التعاون مع الجامعات بالرغم من الصعوبات التي يشهدها البلد لتحفيز الشباب على الحلم وإعداد المشاريع وتنفيذها".
 
وتوجّهت الجرمقاني إلى الشباب بشعارها قائلة: "تجرأ تحلم"، متابعة: "مؤسستنا ستقدم الدعم المادي والمعنوي لتحويل الحلم إلى حقيقة. كذلك، فإن المؤسسة حريصة كل الحرص على استكمال هذه المشاريع الاستثمارية والزراعية في لبنان وتعاونت مع شركة Berytech لاحتضان هذه المشاريع ومواكبتها لتصبح حقيقة".
 
بدوره، تحدّث رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة "Berytech" السيد مارون الشماس الذي إعتبر أن "التعاون سيكون مثمراً بين المؤسستين لوصول المشاريع الى خواتيمها"، وأردف: "هذا ما يحفز الشباب على البقاء في وطنهم، لأننا في لبنان نصدر طاقاتنا وادمغتنا الى الخارج".
 
وختم بالقول: "من هنا أهمية توجيه الطلاب الى بعض القطاعات انطلاقاً من الرؤية الى مستقبل لبنان والدور الذي يمكن أن يؤديه شبابه".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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