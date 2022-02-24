18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أفراح ومناسبات
افتتاح مبنى سنى طبارة في مستشفى المقاصد
Lebanon 24
24-02-2022
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، مبنى "سنى طبارة" الجديد في مستشفى المقاصد، بهبة من عائلة علي طبارة، عن روح زوجته سنى شفيق طبارة، في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مي ميقاتي ممثلة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الرئيس تمام سلام، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو وشخصيات.
استهل الحفل بجولة في أقسام المبنى، ثم توجه الجميع الى قاعة المؤتمرات حيث عرض فيديو عن مراحل تشييد البناء، وقرئت سورة الفاتحة عن روح سنى طبارة.
سنو
والقى سنو كلمة اكد في خلالها ان "ما تقدمه المقاصد من علاج مجاني للمحتاجين لا يمكن وصفه"، وشكر المتبرعين من كل العائلات في لبنان والخارج على دعم صندوق علاج المرضى، مشددا على ان "العلاج للمحتاج هو حق على المقاصد من أموال الزكاة".
وختم:" ان عائلات بيروت وجمعياتها بخير، واذا كانت المقاصد بخير، فإن بيروت بخير، وإذا كانت بيروت بخير فإن لبنان بخير" .
طبارة
ثم تحدث طبارة وشكر باسم عائلته، للمقاصد "الجهود التي بذلت في تشييد هذا المبنى الجديد الذي يحمل اسم زوجته"، واشار إلى انه "كان لديه خيارات عدة لتحديد موقع المشروع، وكان الهدف بيروت، وكانت المقاصد هي بيروت".
وختاما، قدم سنو درع المقاصد لطبارة، عربون محبة وتقدير.
الأكثر قراءة
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
Lebanon 24
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
04:26 | 2022-02-24
24/02/2022 04:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
01:15 | 2022-02-24
24/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
15:21 | 2022-02-23
23/02/2022 03:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
15:15 | 2022-02-23
23/02/2022 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
15:04 | 2022-02-23
23/02/2022 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
11:20 | 2022-02-18
بدعوة من مؤسسة "إيناس للجوائز الأكاديمية".. لقاءٌ بين رؤساء عدد من الجامعات اللبنانية
05:42 | 2022-02-16
إطلاق مشروع NATION لتأمين وظائف من بعد لمواهب لبنانية في شركات في دول شمال أوروبا
23:15 | 2022-02-15
مهرجان "البستان" ينطلق الليلة: جرعة الأمل في عز الأزمة
13:27 | 2022-02-14
ندوة شعرية لنقابة صيادلة لبنان في طرابلس
01:59 | 2022-02-06
إفتتاح معرض صور عن البترون في الهري
03:29 | 2022-02-04
مدير عام الزراعة يطلق "اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" من مدينة جبيل
فيديو
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
24/02/2022 17:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
24/02/2022 17:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
24/02/2022 17:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact