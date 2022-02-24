أفراح ومناسبات

افتتاح مبنى سنى طبارة في مستشفى المقاصد

Lebanon 24
24-02-2022 | 03:23
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 افتتحت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، مبنى "سنى طبارة" الجديد في مستشفى المقاصد، بهبة من عائلة  علي طبارة، عن روح زوجته سنى شفيق طبارة، في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مي ميقاتي ممثلة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،  الرئيس تمام سلام، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو وشخصيات.

استهل الحفل بجولة في أقسام المبنى، ثم توجه الجميع الى قاعة المؤتمرات حيث عرض فيديو عن مراحل تشييد البناء، وقرئت سورة الفاتحة عن روح سنى طبارة.

سنو
والقى سنو كلمة اكد في خلالها ان "ما تقدمه المقاصد من علاج مجاني للمحتاجين لا يمكن وصفه"، وشكر المتبرعين من كل العائلات في لبنان والخارج على دعم صندوق علاج المرضى، مشددا على ان "العلاج للمحتاج هو حق على المقاصد من أموال الزكاة".

وختم:" ان عائلات بيروت وجمعياتها بخير، واذا كانت المقاصد بخير، فإن بيروت بخير، وإذا كانت بيروت بخير فإن لبنان بخير" .

طبارة
ثم تحدث طبارة وشكر  باسم عائلته، للمقاصد "الجهود التي بذلت في تشييد هذا المبنى الجديد الذي يحمل اسم زوجته"، واشار إلى انه "كان لديه  خيارات عدة لتحديد موقع المشروع، وكان الهدف بيروت، وكانت المقاصد هي بيروت".

وختاما، قدم  سنو درع المقاصد  لطبارة، عربون محبة وتقدير.
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