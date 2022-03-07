أفراح ومناسبات

المطران تابت ضيف برنامج "سلّم عالسما" على "أو تي في"

Lebanon 24
07-03-2022 | 10:10
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يستضيف برنامج "سلّم عالسما" الذي يعدّه ويقدّمه الزميل عبدو الحلو على شاشة "أو تي في" راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت بعد نشرة أخبار الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلثاء في 8 الجاري. 

ويتطرق المطران تابت في هذه الحلقة إلى أهمية الوجود اللبناني في كندا ومدى تعلّق اللبنانيين بوطنهم الأم وبجذورهم وعاداتهم وتقاليدهم التي يحافظون عليها في بيئتهم الجديدة في مختلف المقاطعات الكندية، مشيرًا إلى ما يوليه شخصيًا من إهتمام كلّي بالنسبة إلى توطيد العلاقات بين جميع اللبنانيين المقيمين في كندا، إلى أي طائفة إنتموا.  

ويشدّد المطران تابت في هذه الحلقة على النشاطات الرعوية التي تقوم بها الأبرشية على مختلف الصعد، الروحية والإنسانية والإجتماعية، وبالأخصّ على صعيد إيلاء الشباب الإغترابي إهتمامًا بالغ الأهمية، إضافة إلى عرض سريع للإنجازات التي تحقّقت في خلال آخر عشر سنوات، مع الإصرار على أن يبقى اللبنانيون عمومًا والموارنة خصوصًا متعلقين بجذورهم وتراثهم من خلال تعلقّهم بكنيستهم، وذلك بعدما أصبحت الكنائس المارونية منتشرة بكثافة في مختلف المقاطعات الكندية، وبالأخصّ في مونتريال، بحيث أصبح في إمكان أي مؤمن الوصول إلى أقرب كنيسة من مكان سكنه في خلال أقل من ربع ساعة. 

الحلقة تلقي الضوء على أهمية الوجود اللبناني في المجتمع الكندي والكيبيكي ومدى إنخراط اللبنانيين في هذا المجتمع، وذلك من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمعهم على أسس العدالة الإجتماعية والقيم الإنسانية.
 
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