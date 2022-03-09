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أفراح ومناسبات
"مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" أقامت الاحتفال التعريفي بـ"IAAF AWARDS"
Lebanon 24
09-03-2022
|
07:26
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أقامت “مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” الاحتفال التعريفي بجائزة IAAF AWARDS مسابقة أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ تحت شعار “تجرأ تحلم” في جامعة البلمند- الكورة، وذلك بحضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق وضيفة الشرف الإعلامية رابعة الزيات، إضافةً إلى العمداء والأساتذة والطلاب.
وفي كلمته رحب رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق بمبادرة السيدة إيناس الجرمقاني وحثّ طلاب الجامعة على الحلم مشدداً على “أن البلدان والأوطان تُبنى بشبابها، والبلد كالعائلة التي علينا أن نقف إلى جانبها وقت الضيق”.
أما السيدة إيناس الجرمقاني فارتدت الزهري لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت: “حتى الرجل العظيم أتى من امرأة عظيمة”. وأضافت للطلاب: “أمامكم درب طويل لتسلكوه، لذا لا تدعوا أيّاً كان يملي عليكم ما تفعلوه ولا تسمحوا لهم أن يحدّوا من طموحكم أو أحلامكم؛ نحن اليوم هنا لنتجرأ على الحلم سوياً”. وأنهت: “آمنوا ببلدكم فالوطن يكبر بشبابه، وأنتم مستقبله”.
في حين فسّرت الإعلامية رابعة الزيات عن معنى الحلم، فقالت: “الجرأة هي عكس الخوف، والخوف هو الموت، لذا عندما نتوقف عن الحلم تنتهي حياتنا، لذا الحلم يحتاج إلى جرأة جبارة خصوصاً في لبنان، ولكن لن نسمح بأن تُسرق أحلامنا التي هي ثروتنا لأنها في عقلنا وفكرنا”.
وفي الختام شرحت السيدة كارلا سابا عن التعاون الحاصل بين “مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” وBerytech والذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إدارة مشاريعهم وتسهيل الأمور اللوجستية، كما التأكد من كيفية تنفيذ دراسة الجدوى.
يذكر أن “مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” تقيم مسابقة IAAF AWARDS للعام الرابع على التوالي في الجامعات اللبنانية، ومن الجامعات المشاركة هذا العام إضافةً إلى الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة الأميركية للعلوم وللتكنولوجيا؛ حيث يتم تقديم جائزة مادية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية للمشروع الفائز المبتكر والريادي القابل للتطبيق من كل جامعة.
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