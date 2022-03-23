حفل تكريمي لمناسبة عيد الام في مدرسة مار يوحنا - العقيبة

كرم المسؤول عن التطوير المؤسساتي لدى المؤسسة الحكومية الدولية IIMSAM والمراقب الدولي الدائم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة السفير ماجد شاهين لمناسبة عيدي الام والطفل وبحضور النائب البطريركي العام عن منطقة جونيه المطران انطوان نبيل العنداري ورئيس مدرسة مار يوحنا العقيبة الاب روبير الدكاش، الامهات والطاقم التربوي في مدرسة مار يوحنا العقيبة الذين يقدمون التضحيات والتنازلات في سبيل بناء جيل واعد وقادر بدوره على بناء مستقبل افضل لهذا البلد، وذلك بتقديم هدايا مادية و عينية لهم و لتلاميذ المدرسة.