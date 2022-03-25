أفراح ومناسبات

جمعية شباب العزم توقع اتفاقية تعاون مع منظمة بيفول الدولية للعمل التطوعي

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:46
A-
A+
Doc-P-935230-637838200648110166.jpg
Doc-P-935230-637838200648110166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت جمعية "شباب العزم" اتفاقية تعاون مع منظمة "بيفول" الدولية، وذلك بغية تطوير قدرات الشباب التطوعية وفتح آفاق للشباب دوليا، عبر كبرى المنظمات الدولية الشبابية.


وجرى توقيع الاتفاقية عبر تطبيق زووم، وشارك عن منظمة "بيفول" مديرها التنفيذي المهندس بشار الحراكي وعن جمعية "شباب العزم" رئيسها ماهر ضناوي، الذي عرض في مداخلة له أنشطة شباب العزم في السنوات الماضية في المجال الثقافي والاجتماعي والتربوي، موضحا مقومات النجاح لهذه الأنشطة والمعوقات التي واجهتها.

من جهته، شرح المهندس بشار الحراكي بإسهاب مهام منظمة "بيفول" وطريقة عملها في التدخل السريع في المجتمعات في 156 دولة.

وتخلل اللقاء مداخلات لمنتسبين إلى شباب العزم. وفي الختام تم توقيع الاتفاقية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:50 | 2022-03-24
11:43 | 2022-03-23
15:51 | 2022-03-22
10:02 | 2022-03-21
11:10 | 2022-03-20
04:22 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website