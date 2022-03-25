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أفراح ومناسبات
جمعية شباب العزم توقع اتفاقية تعاون مع منظمة بيفول الدولية للعمل التطوعي
Lebanon 24
25-03-2022
|
09:46
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وقعت جمعية "شباب العزم" اتفاقية تعاون مع منظمة "بيفول" الدولية، وذلك بغية تطوير قدرات الشباب التطوعية وفتح آفاق للشباب دوليا، عبر كبرى المنظمات الدولية الشبابية.
وجرى توقيع الاتفاقية عبر تطبيق زووم، وشارك عن منظمة "بيفول" مديرها التنفيذي المهندس بشار الحراكي وعن جمعية "شباب العزم" رئيسها ماهر ضناوي، الذي عرض في مداخلة له أنشطة شباب العزم في السنوات الماضية في المجال الثقافي والاجتماعي والتربوي، موضحا مقومات النجاح لهذه الأنشطة والمعوقات التي واجهتها.
من جهته، شرح المهندس بشار الحراكي بإسهاب مهام منظمة "بيفول" وطريقة عملها في التدخل السريع في المجتمعات في 156 دولة.
وتخلل اللقاء مداخلات لمنتسبين إلى شباب العزم. وفي الختام تم توقيع الاتفاقية.
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