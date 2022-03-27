بلدية برجا كرّمت أساتذة في مدرسة الديماس الرسمية لبلوغهم السن القانونيّة

كرمت بلدية برجا عدداً من أفراد الهيئة التعليمية في مدرسة الديماس الرسمية لبلوغهم السن القانونية.



استهل الاحتفال بكلمة ترحيبية لحسام الدقدوقي وعرض شريط مصور عن المدرسة وكلمة للمربي المتقاعد محمد سيف الدين.



بعدها، قدم رئيس البلدية ريمون حمية والفنان التشكيلي محمد السيد درعاً لمدير المدرسة مصطفى الشمعة الذي ألقى كلمة نوه فيها بالمحتفى بهم، آملاً "إرساء تقليد حضاري في المؤسسات التربوية يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه"، مشددا على أن "كل ما يحتاجه المعلم هو ضمير حي وقلب محب وإخلاص في العمل، وكلها توفرت بالمحتفى بهم".



وتناول الشمعة "واقع المدارس الرسمية التي ستفرغ من مدرسي الملاك"، مناشداً وزير التربية عباس الحلبي إيجاد الحلول، لأن هذا الأمر يؤثر سلبا على التعليم الرسمي".

ودعا الشمعة المسؤولين والهيئات المعنية والنواب الى "التفاتة جدية لمدارس برجا، لجهة التأهيل والصيانة والتجهيزات"، وسأل: "أين أصبح مجمع المدارس في برجا؟"

وشكر للبلدية وقوفها بجانب المدرسة، داعيا إياها الى "لقاء تربوي شامل مع الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الخير لعرض المشاكل التي تعترض المدارس في ظل هذه الأزمة الصعبة".



كذلك، كانت كلمتان لممثل رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان سامي شحادة ورئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد.