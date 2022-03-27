أفراح ومناسبات

بلدية برجا كرّمت أساتذة في مدرسة الديماس الرسمية لبلوغهم السن القانونيّة

Lebanon 24
27-03-2022 | 11:43
A-
A+
Doc-P-935886-637840038265886035.jpg
Doc-P-935886-637840038265886035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كرمت بلدية برجا عدداً من أفراد الهيئة التعليمية في مدرسة الديماس الرسمية لبلوغهم السن القانونية.
 
استهل الاحتفال بكلمة ترحيبية لحسام الدقدوقي وعرض شريط مصور عن المدرسة وكلمة للمربي المتقاعد محمد سيف الدين.
 
بعدها، قدم رئيس البلدية ريمون حمية والفنان التشكيلي محمد السيد درعاً لمدير المدرسة مصطفى الشمعة الذي ألقى كلمة نوه فيها بالمحتفى بهم، آملاً "إرساء تقليد حضاري في المؤسسات التربوية يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه"، مشددا على أن "كل ما يحتاجه المعلم هو ضمير حي وقلب محب وإخلاص في العمل، وكلها توفرت بالمحتفى بهم".
 
وتناول الشمعة "واقع المدارس الرسمية التي ستفرغ من مدرسي الملاك"، مناشداً وزير التربية عباس الحلبي إيجاد الحلول، لأن هذا الأمر يؤثر سلبا على التعليم الرسمي".

ودعا الشمعة المسؤولين والهيئات المعنية والنواب الى "التفاتة جدية لمدارس برجا، لجهة التأهيل والصيانة والتجهيزات"، وسأل: "أين أصبح مجمع المدارس في برجا؟"

وشكر للبلدية وقوفها بجانب المدرسة، داعيا إياها الى "لقاء تربوي شامل مع الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الخير لعرض المشاكل التي تعترض المدارس في ظل هذه الأزمة الصعبة".
 
كذلك، كانت كلمتان لممثل رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان سامي شحادة ورئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد.

 
 
 
 
 
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:00 | 2022-03-27
08:46 | 2022-03-25
03:50 | 2022-03-24
10:43 | 2022-03-23
14:51 | 2022-03-22
09:02 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website