"Beirut Food" تطلق مشروع "Cravy Chunk" لمكافحة الجوع

أطلق "Beirut Food" المشهور في عالم الطعام عبر حسابه على إنستغرام، بشكل رسميّ مشروع NFT الجديد تحت عنوان "Cravy Chunk" بالتعاون مع الفنانة تاتيانا خليل، والمعروفة باسم "Tativerse" إلى جانب شريكين محليّين آخرين هما كريستيان ماردو المعروف باسم "Mardoverse" و "Ramboverse".الهدف الرئيسيّ وراء هذا المشروع هو مكافحة الجوع في لبنان.وسيتم التبرّع بجزء من عائدات مبيعات الـNFT إلى العديد من المنظمات المحليّة والدوليّة التي تعمل بنشاط لضمان حصول العائلات على احتياجاتهم الأساسية.