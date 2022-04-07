توقيع إتفاق مبدئي بين جامعة البلمند وجامعة سنترال لانكشاير - قبرص

وقّعت جامعة البلمند (UOB) وجامعة سنترال لانكشاير(يوكلان قبرص - UCLan Cyprus) إتفاقا مبدئيا خلال اجتماع عقد في حرم جامعة البلمند الرئيسي في الكورة، بحضور رئيس بلدية لارنكا أندرياس فيراس، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس جامعة يوكلان - قبرص فلوروس فونياتيس، ورئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس ورّاق، بحضور عدد من المسؤولين من المؤسّستين.

استهل وفد جامعة سنترال لانكشاير زيارته إلى جامعة البلمند بلقاءٍ مع البطريرك يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي، ثم زيارة دير سيّدة البلمند البطريركي، تلتها جولة على المختبرات والأقسام في مبنى كليّة الطب والعلوم الطبّية حيث كان في استقبالهم نائب الرئيس وعميد كلية الطب الدكتور سامي عازار.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، ستعمل جامعة البلمند عن كثب مع جامعة يوكلان - قبرص على تطوير البرامج التحضيريّة للطبّ Pre-Med بالتزامن مع تأسيس كليّة طبّ في لارنكا.

ويهدف هذا المشروع الأكاديمي إلى تطوير القطاع الصحّي في قبرص بشكلٍ عام، وفي لارنكا بشكلٍ خاص، من خلال تعزيز الرعاية الطبّية في المستشفيات العاملة ورفع مستوى خدماتها، ما يساهم في تحويلها إلى مراكز طبّية جامعية.