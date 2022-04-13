أفراح ومناسبات

منظمات تجارية وجمعيات من القطاع الخاص أطلقت حملة توعية بعنوان "خيار التوظيف من لبنان"

Lebanon 24
13-04-2022 | 06:26
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خلال مؤتمر صحفي عُقد في منطقة بيروت الرقمية (BDD)، أطلقت العديد من المنظمات التجارية وجمعيات القطاع الخاص حملة توعية بعنوان "خيار التوظيف من لبنان "LEBANON OUTSOURCING OPTION".
 
أقيم هذا الحدث بحضور ممثلين عن الكيانات والجهات الداعمة التي تشمل: منطقة بيروت الرقمية BDD، وBIEEL، وBerytech، و شبكة الشركات العائلية FBN Levant، والرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال LLWB، وشبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN، وOuterpond.com، وتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL، وMEREF-CCI France Liban.
 
تهدف المبادرة للتأكيد على ثروة لبنان في الموارد والقدرات التي يقدمها القطاع الخاص.

وسوف يتمّ إطلاق هذه الحملة في لبنان والخارج مما يعزّز إمكانات الإستعانة بمصادر خارجيّة والتعهيد في لبنان ويجعلها معروفة للعالم، وذلك سوف يجذب المشاريع ويستقطب العملات الصعبة للقطاع الخاص ويساهم في التخفيف من التباطؤ الاقتصادي الحالي في البلاد.

 
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