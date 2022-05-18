توقيع إتفاقية تعاون بين مستشفى رزق و"Myschoolpulse"

تم توقيع إتفاقية تعاون بين المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق والجمعية غير الحكومية Myschoolpulse (MSP)، بحضور كلّ من سامي رزق الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، والدكتور جيرارد واكيم رئيس قسم طب الأطفال، والسيدة لارا حاج، والسيد سعد الزين مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة، والسيدة أ. لارا حاج نائبة مدير Myschoolpulse (MSP) ومنال أبي عبد الله مديرة مدرسة Myschoolpulse (MSP).

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Myschoolpulse (MSP) هي منظمة لبنانية غير ربحية مسجلة، تعمل على مساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يمكنهم الإلتحاق بالمدرسة بشكل عاديّ.





وقد سمح هذا التعاون للمستشفى الجامعي أن يقدّم للمرضى الصغار بعض مظاهر الحياة الطبيعية من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم النفسي.



