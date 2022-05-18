23
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
توقيع إتفاقية تعاون بين مستشفى رزق و"Myschoolpulse"
Lebanon 24
18-05-2022
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم توقيع إتفاقية تعاون بين المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق والجمعية غير الحكومية Myschoolpulse (MSP)، بحضور كلّ من سامي رزق الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، والدكتور جيرارد واكيم رئيس قسم طب الأطفال، والسيدة لارا حاج، والسيد سعد الزين مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة، والسيدة أ. لارا حاج نائبة مدير Myschoolpulse (MSP) ومنال أبي عبد الله مديرة مدرسة Myschoolpulse (MSP).
Advertisement
Myschoolpulse (MSP) هي منظمة لبنانية غير ربحية مسجلة، تعمل على مساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يمكنهم الإلتحاق بالمدرسة بشكل عاديّ.
وقد سمح هذا التعاون للمستشفى الجامعي أن يقدّم للمرضى الصغار بعض مظاهر الحياة الطبيعية من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم النفسي.
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
14:30 | 2022-05-17
17/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
14:11 | 2022-05-17
17/05/2022 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
15:08 | 2022-05-17
17/05/2022 03:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
01:30 | 2022-05-18
18/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل الفنان الكبير إلى المستشفى... وهذا ما كشفه إبنه عن حالته الصحيّة المتدهورة!
Lebanon 24
نقل الفنان الكبير إلى المستشفى... وهذا ما كشفه إبنه عن حالته الصحيّة المتدهورة!
09:20 | 2022-05-17
17/05/2022 09:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:13 | 2022-05-11
موسيقى ابراهيم معلوف عنوان للفرح والسعادة في “El Mundo”
09:29 | 2022-05-06
المرتضى رعى حفل إعادة إحياء الزجل اللبناني على مسرح الاونيسكو
04:49 | 2022-04-30
كلود سعادة توقع كتابها " la violence des systemes politiques"
06:16 | 2022-04-29
المعهد اللبناني لدراسات السوق يكرّم الزميلة نوال ليشع عبود
23:54 | 2022-04-27
"كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"... أمسية فنية في الأونسكو السبت
06:34 | 2022-04-14
المطران الحداد زار المطبخ الرمضاني الخيري في مطرانية الروم الكاثوليك في صيدا
فيديو
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
18/05/2022 15:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
18/05/2022 15:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
18/05/2022 15:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact