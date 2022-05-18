Advertisement

أفراح ومناسبات

توقيع إتفاقية تعاون بين مستشفى رزق و"Myschoolpulse"

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-953538-637884754801121359.jpg
Doc-P-953538-637884754801121359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم توقيع إتفاقية تعاون بين المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق والجمعية غير الحكومية Myschoolpulse (MSP)، بحضور كلّ من سامي رزق الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، والدكتور جيرارد واكيم رئيس قسم طب الأطفال، والسيدة لارا حاج، والسيد سعد الزين مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة، والسيدة أ. لارا حاج نائبة مدير Myschoolpulse (MSP) ومنال أبي عبد الله مديرة مدرسة Myschoolpulse (MSP).
Advertisement
 
 
 
Myschoolpulse (MSP) هي منظمة لبنانية غير ربحية مسجلة، تعمل على مساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يمكنهم الإلتحاق بالمدرسة بشكل عاديّ.

 
وقد سمح هذا التعاون للمستشفى الجامعي أن يقدّم للمرضى الصغار بعض مظاهر الحياة الطبيعية من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم والدعم النفسي.

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
13:13 | 2022-05-11
09:29 | 2022-05-06
04:49 | 2022-04-30
06:16 | 2022-04-29
23:54 | 2022-04-27
06:34 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website