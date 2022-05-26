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أفراح ومناسبات
النبيذ اللبناني في المانيا
Lebanon 24
26-05-2022
|
06:16
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اعلن اتحاد الكرمة والنبيذ في لبنان (Union Vinicole du Liban) في بيان، ان" 9 من اعضائه شاركوا في الجناح اللبناني في معرض ProWein في Dsseldorf المانيا من 15 الحالي الى 17 منه، للسنة العاشرة على التوالي، وركزوا جهودهم للبحث عن اسواق وبلدان جديدة لتصدير النبيذ اللبناني إليها في خطوة يحتاجها لبنان في هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، وعرفوا الحاضرين على النبيذ اللبناني المنتج من خلال اصناف العنب اللبنانية مثل العبيدي والمرواح والعمل على تسويق هذه الأنواع".
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وقال:"تابع المشاركون تفاعل الاسواق الحالية مع النبيذ اللبناني والتأكيد ان لبنان هو من اهم منتجي النبيذ في العالم بحسب الجوائز والسمعة الجيدة التي يحصل عليها النبيذ اللبناني".
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