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أفراح ومناسبات

شهادة دكتوراه بدرجة جيد جداً للطالبة ماري تريز كريدي

Lebanon 24
16-06-2022 | 06:30
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نالت الطالبة ماري تريز كريدي مديرة برامج تيلي لوميار- نورسات، شهادة دكتوراه من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بدرجة جيد جداً في إختصاص علوم الإعلام والإتصال.
تحت إشراف البروفسور جومانا رشيد شومان، تناولت الأطروحة أهمية الإستراتجية الإتصالية للكنيسة الكاثوليكية والإعلام المرئي المسيحي، تحديداً مؤسسة تيلي لوميار-نورسات، في التواصل والتفاعل مع الشباب من خلال استخدام الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الحديثة. 
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ترأس لجنة المناقشة معالي وزير الشباب والرياضة، العميد الدكتور جورج كلاس وعضوية الأساتذة الدكتورة جومانا رشيد شومان مشرفة، الدكتورة مي العبدالله قارئة، الدكتور زكي جمعة والدكتور حسين سعد مناقشين.

إفتتح الدكتور كلاس الجلسة بكلمة وصف فيها أهمية الأطروحة التي جمعت بين إختصاصَيْ الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، مؤكداً على أهمية البحث الذي درس حالة الإعلام الفضائي والكاثوليكي في لبنان كنموذج للإعلام المنفتح، ودور الباحثة في تحليل المعطيات والنتائج وفق منهجية محددة خلصت إلى توصيات هادفة لتنمية هذا الإعلام وتحديثه وتحصينه ليكون إعلاماً إنسانياً مشغولاً بالروحانيات والقيم. 
وتابعت المشرفة الأستاذة الدكتورة جومانا رشيد شومان تقديم العمل منوهة بالجهد الكبير الذي بذلته الطالبة الباحثة سواء لجهة جمع المعلومات أو لجهة التحليل والإستنتاج.
مؤكدة أن الإعلام مدعو أن يتسامى إلى مستوى الأديان ليعود الإنسان إلى حرية بشرية ولدت في كينونته ويسمو إلى حرية دينية من أجل كرامته
بعد إنتهاء المناقشة استقبل عميد المعهد العالي للدكتوراه البروفسور محمد محسن الطالبة وسلّمها الشهادة.
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