توقيع اتفاقية تعاون بين المركز التربوي وجمعية أم النور

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وقعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق مذكرة تفاهم مع جمعية "تجمع أم النور" ممثلة برئيسها وأحد مؤسسيها الأستاذ غابريال دبانة ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المركز التربوي للبحوث والإنماء وجمعية تجمع أم النور، في المشروع الخاص بالتوعية على مخاطر الإدمان على المخدرات في البيئة المدرسية.وحضر مع رئيس الجمعية وفد ضم الرئيس الفخري للجمعية وأحد مؤسسيها المطران غي نجيم ، ومسؤول العلاقات الرسمية الأستاذ إيلي وهيبة ، ومنسق دائرة التوعية الأستاذ ناجي منصور، وأمين عام التجمع الأب طوني أبي عازار، ومسؤولة التوعية الأستاذة إيليان حداد . وحضر عن المركز التربوي كل من رئيسة قسم الخدمات النفسية والاجتماعية الأستاذة سيدة فرنسيس، والمسؤولة الفنية عن التدريب في محافظة جبل لبنان الأستاذة ندى جرجس .وأكدت رئيسة المركز التربوي على أهمية هذا المشروع بأبعاده النفسية والاجتماعية والمعرفية والفئة المستهدفة من خلاله أي المتعلمين والمعليمن والجسم الإداري والأهل ، فهو يشكل حاجة أساسية للتوعية والحماية في شكل عام، ولمواجهة انتشار هذه الآفة في شكل خاص ، وانعكاسها على الشباب اللبناني وعلى المجتمع ، والعمل على تنمية مهارات نفسية واجتماعية ، تؤسس لسلوكيات حياتية تساعد المتعلمين في رسم توجهاتهم وخياراتهم الايجابية ، وهو يتلاقى مع الرؤية التربوية الشمولية التي يعمل عليها المركز التربوي للبحوث والانماء على أكثر من صعيد.كما شدد الأستاذ دباني رئيس الجمعية على اهمية التعاون المشترك والمثمر بين الطرفين لما فيه من فائدة على اكثر من صعيد ، وخصوصا نشر التوعية حول مخاطر هذه الآفة ، واعتبار المناهج والبرامج التربوية المدماك الأساسي في بناء هذه التوعية، وللتصدي لهذه الآفة التي أصبحت تهدد أطفالنا وشبابنا.وتهدف الاتفاقية إلى استكمال العمل ضمن خطة التوعية التي وضعها المركز التربوي في هذا الإطار ، وما نفذ منها حتى الآن من إنتاج سلسلة أدلة تربوية تتوجه للمعلمين والمتعلمين والأهل للحلقة الثالثة ومرحلة التعليم الثانوي، ستطلق وتعمم قريبا على موقع المركز التربوي للبحوث والانماء ، لتتم الاستفادة من محتواها العلمي . كما ان العمل سيستكمل لإنتاج أدلة تربوية تستهدف الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي لتنمية مهارات حياتية/نفسية واجتماعية أساسية لدى المتعلمين ، وأدلة موجهة للأهل وتشكل مرتكزا أساسيا في التوعية والحماية.