مستشفى رزق يشارك مع "DONNER SANG COMPTER" في تنظيم حملة تبرّع بالدم





اجتمع موظفو فتّال ولوريال في بلدية سن الفيل للتبرع بالدم، وقد تمّ جمع 27 وحدة على مدار اليوم. أقيمت الفعالية تحت شعار "التبرّع بالدم للحفاظ على عالم ينبض" وتمّ تنظيمها لنشر الوعي حول أهميّة التبرّع بالدم وتشجيع الناس على التبرّع.

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مع الأخذ في الاعتبار أن المستشفيات وبنوك الدم تعمل بإمدادات دم منخفضة للغاية، لقد أصبح دور منظّمات مثل Donner Sang Compter أكثر أهميّة. بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، شارك المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق مع جمعيّة Donner Sang Compter (DSC) لتنظيم حملة تبرّع بالدم.اجتمع موظفو فتّال ولوريال في بلدية سن الفيل للتبرع بالدم، وقد تمّ جمع 27 وحدة على مدار اليوم. أقيمت الفعالية تحت شعار "التبرّع بالدم للحفاظ على عالم ينبض" وتمّ تنظيمها لنشر الوعي حول أهميّة التبرّع بالدم وتشجيع الناس على التبرّع.مع الأخذ في الاعتبار أن المستشفيات وبنوك الدم تعمل بإمدادات دم منخفضة للغاية، لقد أصبح دور منظّمات مثل Donner Sang Compter أكثر أهميّة.

تحتاج جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل بجد لمواصلة توفير إمدادات الدم لمن يحتاجها في عمليات جراحية أو تدخّلات طبيّة من أي نوع. ومن هذا المنطلق قرّر المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق الدخول في شراكة مع Donner Sang Compter؛ التزاماً منه بمهمته المتمثلة بالطب بانسانيّة والإستمرار بدعم المجتمع.