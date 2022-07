"توتال للطاقات ماركتينغ لبنان" تعلن أسماء التلاميذ الفائزين بمسابقة VIA" Creative"

Advertisement

أعلنت شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان عن أسماء التلاميذ الـ18 الفائزين بعد مشاركتهم بمسابقة VIA Creative وذلك خلال حفلٍ أقيم في متحف سرسق.وتمّ إطلاق هذه المسابقة سابقاً خلال العام من قبل الشركة بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة المروريّة وكليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف (ESIB-USJ)، بهدف نشر التوعية حول السلوك الآمن للمشاة على الطريق.وتتمحور المسابقة حول موضوع السلامة المرورية للمشاة للعام 2022، وقد استقطبت أكثر من 1100 تلميذ من 11 مدرسة من مختلف المناطق. وفي سياق المسابقة، عمِل التلاميذ على تحضير ملصقات عبّروا من خلالها عن مفهومهم للسلامة المروريّة للمشاة.وتألفت لجنة التحكيم من السيّد ميشال مطران (نائب أمين سر المجلس الوطني للسلامة المروريّة) والبروفيسور وسيم رفايل (عميد كليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت) والسيّدة ربيكا موراني (مديرة قسم الإبداع في شركة Feer Mc Queen) والسيّد رولان باز (مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان).واختارت هذه اللجنة الملصقات التي فازت بحسب مجموعة من المعايير وهي الإبداع، التميّز، الوضوح، وقع الرسالة والتماسك بين النص والصورة.وبالتوازي، مُنحت جائزة خاصّة لأفضل شعار شكّل "إختيار الصحافة المفضّل"، وقد تمّ إختياره من قبل لجنة مؤلّفة من وجوه إعلاميّة وصحافيّة شملت السيّدة إيسامار لطيف (مراسلة وصحافيّة في جريدة النهار( والسيّدة ميريام شومان (صاحبة مجلّة Agenda Culturel ومديرتها التنفيذيّة) والسيّدة رانيا زيادة أشقر (مقدّمة تلفزيونيّة ومنتجة، تلفزيون(MTV والسيّدة سعاد حبقة (مقدّمة تلفزيونيّة ومنتجة، تلفزيون LBC) والسيّد لوقا لمع (شريك في موقع (Beiruting.com والسيّد عمر خداج (صحافي ومقدّم، تلفزيون الجديد).يشار إلى أن خيار الصحافة لأفضل شعار إرتكز على المعايير التالية: القافية ووقع الرسالة وإيجازها.وفي كلمة له، قال السيد أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل شركة توتال للطاقات في لبنان: "إن الأولاد هم من مستخدمي الطرقات الأكثر ضعفاً. إن مسابقة VIA Creative تستخدم وسائل مبتكرة تشمل التعليم والإبداع بغية نشر التوعية عند الجيل الصاعد حول مواضيع السلامة المرورية والتصرّفات الآمنة على الطريق".وختم: "إن المسؤوليّة الإجتماعيّة هي في صلب إستراتيجيّتنا!".من جهته، صرّح الخبير ميشال مطران، نائب أمين سر المجلس الوطني للسلامة المروريّة، معبّراً عن فخره بالشراكة مع شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان، وقال: "إن مبادرة VIA Creative تلبّي حاجةً كبيرةً في لبنان حيث تعوّض التوعية عن غياب البنى التحتيّة الخاصّة بالمشاة".وأردف: "إن ذلك يندرج ضمن حماية مستخدمي الطريق الأكثر ضعفاً الذين يشكّلون النسبة الأعلى من الوفيات في لبنان والعالم جرّاء الصدامات المروريّة، ونحن نعتبر أن المقاربة الشاملة أساس في مقاربة ملف السلامة المروريّة".من جهته، قال البروفيسور وسيم رفايل، عميد كليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت (ESIB-USJ): "كل الجهود تُبذل لإنقاذ الحياة على الطرقات كي لا تكون ساحة موت ضرورة قصوى".وتابع: "إن جامعة القديس يوسف التي إلتزمت نشر ثقافة السلامة المرورية، ستكمل مسيرتها في خدمة المواطن من أجل المصلحة العامة. إن الحياة هي أثمن الهدايا، وقد قررنا أن نجعل من السلامة المروريّة رسالتنا الشخصيّة للحفاظ عليها".