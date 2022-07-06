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جمعيّة "أطفال ضدّ السرطان" تتبرّع بأجهزة الواقع الافتراضي لمستشفى رزق

Lebanon 24
06-07-2022 | 06:54
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تلقّى قسم طب الأطفال في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق جهازي الواقع الافتراضي من جمعية CHANCE (أطفال ضد السرطان). وتعدّ هذه الأجهزة الافتراضية الأولى التي تستخدم في المستشفيات في لبنان لتخفيف آلام وقلق الأطفال الذين يخضعون لعلاجات طبيّة.
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وقامت رئيسة ومؤسسة جمعية CHANCE الدكتورة رولا فرح، بتسليم الأجهزة إلى رئيس قسم طب الأطفال في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق الدكتور مارون مطر ورئيسة قسم التخدير الدكتورة فاندا أبي رعد.

أقيم هذا الحدث بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق سامي رزق، ورئيسة القسم الطبيّ المؤقّتة في المركز الطبي الدكتورة هنا بركات، وأعضاء لجنة جمعية CHANCE هادية عبد المسيح، وناتالي عازار، وسليم طعمة.

خلال تسليم أجهزة الواقع الافتراضي، قالت الدكتورة رولا فرح: "مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يشهد لبنان نقصًا حادًا في الأدوية، وبعض المرضى لا يستطيعون حتى تحمّل ارتفاع أسعار العلاج الأساسي، ويمكن أن تعتبر أجهزة الواقع الافتراضي هذه وسيلة تشتيت ممتازة للأطفال وقد تكون أحياناً بديلاً عن بعض مسكّنات الألم غير المتوفّرة أو التي يصعب الوصول إليها". 

وبدوره أشاد سامي رزق بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق CHANCE لدعم المرضى الأطفال في المستشفى على مر السنين، وخاصّة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة والسعي دائمًا لإحداث تأثير إيجابي على الرغم من الأوقات الصعبة التي يمرّ بها القطاع الصحي في لبنان.
 
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