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أفراح ومناسبات
احتفال في سجن رومية بمناسبة الذّكرى المئويّة الأولى لولادة الفنان وديع الصافي
Lebanon 24
13-07-2022
|
08:59
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صــــدر عـــــن المـــــديريّـة العـامـّـــة لقــــــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامّـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:
في إطار الذّكرى المئويّة الأولى لولادة الفنان وديع الصافي، أقيم حفل موسيقي في السّجن المركزي في رومية- مبنى المحكومين، نظّمته جمعية "نسروتو– أخوية السجون"، بالتعاون مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، وبرعاية وزير الداخليّة والبلديّات.
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حضر الاحتفال رئيس جمعية "نسروتو" الأب مروان غانم، القاضية جويل أبو حيدر، مساعد قائد سريّة السجون المركزيّة العقيد هادي صفير، العميد المتقاعد إيليا فرنسيس، وعدد من الضبّاط والمدعوين.
تخلّل الحفل أغاني للفنّان وديع الصافي أدّتها مجموعة من السّجناء، بمشاركة عناصر من موسيقى قوى الأمن الدّاخلي ونزلاء.
كما كانت كلمة للأب غانم تناول فيها فنّ الرّاحل وقيمته الإنسانية والوطنية والأخلاقية، وضرورة الحفاظ على ما تركه من إرث. وأثنى على نشاط النّزلاء وحماستهم في المشاركة بهذه المناسبة.
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