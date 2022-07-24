افتتاح مكتب لتسهيل تسجيل عقود الزواج في بخعون

افتتح في مقر إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون مكتباً لتسهيل تسجيل عقود الزواج بالتنسيق مع المحكمة الشرعية في بلدة سير. وسيشرف على هذا المكتب الشيخ هادي صلاح ورور.

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حضر الإفتتاح الذي جرى على وقع ترحيبات كشافة التربية الوطنية الشيخ جهاد الشفشق ممثلاً القائمقام مفتي طرابلس والشّمال الشيخ محمد إمام، النائب جهاد الصمد، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس بلدية بخعون محمد يوسف، رئيس بلدية بخعون السابق الدكتور عاهد عبيد، مدير صندوق الزكاة في الضنية أسامة علام، رئيس رابطة مخاتير الضنية السابق مصطفى الصمد، مختار بخعون خالد شاكر، رئيس منطقة الضنية في جهاز الطوارئ والإغاثة المهندس لقمان جيدة، نائب قائد فوج بخعون في كشاف التربية الوطنية حسان الرفاعي، إمام وخطيب مسجد بخعون الكبير الشيخ سليم الحلبي، الشيخ عمر الصفدي وفاعليات.وبعد قص شريط الإفتتاح وتدشين المكتب أقيم حفل غداء تكريمي بالمناسبة.