جامعة الحكمة تحتفل بتخريج طلابها

إحتفلت جامعة الحكمة ULS بتخريج طلابها لعامي 2021-2022 برعاية راعي أبرشية بيروت للموارنة ووليّ الجامعة المطران بولس عبد الساتر ممثلا بالنائب الأسقفي للتربية والتعليم المونسنيور أنطونيو واكيم وذلك في حرم الجامعة الرئيسي – فرن الشباك بحضور رئيسة الجامعة البروفسور لارا كرم البستاني ونائبي الرئيسة عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال الدكتور جورج نعمة ونائب الرئيسة لشؤون الأبحاث الأب غي سركيس وعمداء الكليات ومدراء الأقسام وعائلة الجامعة من هيئة تعليمية وإداريين وأهالي المتخرجات والمتخرجين. تميز الحفل الذي يأتي بعد انقطاع دام سنتين عن احتفالات التخرج بسبب وباء كورونا وما رافقه من أحداث مأساوية، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الهندسة التي تم إنشاؤها في العام 2017.

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وكان حفل التخرج قد شمل على دفعتين خمسمئة وستين طالبًا، وتخلله عرض شريط مصور أبرز النشاطات التي شهدتها الجامعة في العام الجامعي 2021-2022، إضافة إلى تسليم الشهادات ودروع تقديرية لطلائع الكليات وهم عادل ربيع قشعمي عن الإقتصاد وإدارة الأعمال، مارتين أبو حمد عن الهندسة، ريتا ماريا جورج يوسف عن العلوم الكنسية، مارون شارل أبو حرب عن الحقوق، منير سليم الضاهر عن السياحة وإدارة الفنادق وباميلا طوني عبود عن الصحة العامة.