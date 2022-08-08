جوخدار وقع كتابه "ضيعتي تراب الذكريات" في اهدن

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وقّع الدكتور ألبير جوخدار كتابه “ضيعتي تراب الذكريات” ضمن فعاليات المعرض الخامس عشر للكتاب الذي ينظمه “اللقاء الثقافي” في ساحة الميدان – اهدن بحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، الوزير السابق روني عريجي،العائلة، الاصدقاء ومهتمين.يروي الكتاب الذي يقع في 145 صفحة حكايات ضيعة قره باش في قضاء زغرتا ويمتاز بأسلوب سلس يلامس القلب. فمن جغرافية الضيعة الى عائلاتها، مروراً بأستاذها، والناطور، الزجال والكاهن، حتى من ذهبوا الى الاغتراب، لا يغفل الكاتب اي تفصيل ساهم بطريقة او بأخرى في صناعة تاريخ قريته.