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أفراح ومناسبات
إفتتاح المسرح الوطني اللبناني في مدينة طرابلس في 27 أب
Lebanon 24
08-08-2022
|
23:13
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة الأولى من "مهرجان طرابلس المسرحي الدولي" في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 30 آب ، وذلك بالتزامن مع إفتتاح "سينما أمبير" بعد 28 عاما من الغياب ، لتتحول الى "المسرح الوطني اللبناني" كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تنظم فيها ورشات تدريبية ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة.
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وأكد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني: "أن الهدف من المهرجان هو تأسيس حركة مسرحية ومهرجان دولي في طرابلس وإقامة صلة بين الجنوب والشمال، لكونه تكملة لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور، منذ أربعة أعوام، وهو أول مسرح وسينما مجاني في لبنان، وأنه وبفضل جهود الشباب المتطوعين، نحقق ما بعد المركزية الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في طرابلس التي تعتبر أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان حوالي 35 صالة، وتأسس فيها أول معهد فنون للتمثيل، ومنها انطلق العديد من الفرق الفنية ".
وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان تيرو الفني الدولي، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر .
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