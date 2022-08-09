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أفراح ومناسبات
كارمن لبس مكرمة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الإتحاد الأوروبي
Lebanon 24
09-08-2022
|
23:34
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كرم مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية النجمة اللبنانية القديرة كارمن لبس، تقديرا لمسيرتها التمثيلية الطويلة.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان الفنان اللبناني الأصل فادي اللوند إن النجمة اللبنانية كارمن لبس تستحق التقدير لدورها الفاعل في إغناء الدراما اللبنانية والعربية بكل الأدوار التي قدمتها، وكذلك أعمالها السينمائية التي تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليلات اللواتي استطعن ترك بصمة في السينما الأجنبية، بالإضافة الى تأثيرها الكبير في الدراما، وفي العديد منها مرتبط بالحالات الإنسانية.
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يذكر أن مهرجان الأمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية من العاصمة الإيطالية روما في 27 أيلول، حيث سيجول في ثلاث عواصم أوروبية ليختم فعالياته في 4 تشرين الأول 2022. وتشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة وقصيرة، موجهة بسياقها للإضاءة على الحالات الإنسانية وذوي الهمم والحالات الخاصة والطفل والمرأة والمجتمع.
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