Advertisement

أفراح ومناسبات

كارمن لبس مكرمة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
09-08-2022 | 23:34
A-
A+
Doc-P-979359-637957101434693311.jpg
Doc-P-979359-637957101434693311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كرم مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية النجمة اللبنانية القديرة كارمن لبس، تقديرا لمسيرتها التمثيلية الطويلة.
 
وقال مؤسس ورئيس المهرجان الفنان اللبناني الأصل فادي اللوند إن النجمة اللبنانية كارمن لبس تستحق التقدير لدورها الفاعل في إغناء الدراما اللبنانية والعربية بكل الأدوار التي قدمتها، وكذلك أعمالها السينمائية التي تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليلات اللواتي استطعن ترك بصمة في السينما الأجنبية، بالإضافة الى تأثيرها الكبير في الدراما، وفي العديد منها مرتبط بالحالات الإنسانية.
Advertisement
 
يذكر أن مهرجان الأمل السينمائي الدولي سينطلق بدورته الثانية من العاصمة الإيطالية روما في 27 أيلول، حيث سيجول في ثلاث عواصم أوروبية ليختم فعالياته في 4 تشرين الأول 2022. وتشارك فيه أعمال سينمائية روائية طويلة وقصيرة، موجهة بسياقها للإضاءة على الحالات الإنسانية وذوي الهمم والحالات الخاصة والطفل والمرأة والمجتمع. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
02:10 | 2022-08-10
23:13 | 2022-08-08
02:35 | 2022-08-08
03:18 | 2022-07-31
06:12 | 2022-07-28
09:46 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website