بالتعاون مع المركز الفرنسي.. اختتام دورة تدريبية على كتابة الأخبار باللغة الفرنسية أقامتها إدارة صحيفتي "يومكوم" و"كل يوم"

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أقامت إدارة صحيفتي "يومكوم" و"كل يوم"، بالتعاون مع المركز الفرنسي في لبنان، احتفالا في قاعة النشاطات في سرايا حلبا الحكومية، في ختام دورة تدريبية على كتابة الأخبار باللغة الفرنسية ضمن مشروع grandir et agir en français. وشملت الدورة نشاطات سياحية وتراثية وبيئية وحرفية.حضر الاحتفال محافظ عكار عماد اللبكي، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة هيام طعمة، رئيس المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس إيمانويل الخوري، سيلفي لامي من المركز الثقافي الفرنسي، وهيئات تربوية وحرفية والطلاب.الراسيوألقت صاحبة الصحيفتين لميا الراسي كلمة أعربت فيها عن "سرورها بالتعاون مع السفارة الفرنسية"، مؤكدة "أهمية عكار على الصعد الثقافية والتراثية والبيئية والسياحية"، وقالت: "إن هذا النشاط الذي استمر أياما عدة أعطى فرصة للطلاب لتعلم كتابة الأخبار باللغة الفرنسية وطريقة تحريرها". وشكرت لـ"اللبكي اهتمامه والسفارة الفرنسية دعمها".لاميوثمنت لامي "ما اطلعت عليه"، معربة عن "سعادتها بمستوى الطلاب الثقافي"، شاكرة ل"الراسي جهودها في انجاز هذه الدورة".طعمةأما طعمة فتحدثت عن "أهمية هذه الدورة"، شاكرة لـ"الراسي دورها الفعال في خلق أفق جديدة في المجالين الثقافي والإعلامي".اللبكيبدوره، أشار اللبكي إلى أن "الإدارة ليست بلوكات"، لافتا إلى أن "أبواب المحافظة مفتوحة لكل الأنشطة الحضارية، التي ترتد إيجابا على أجيالنا والنشء الجديد".ثم كانت كلمات للطلاب وجرى عرض فيلم لخص مختلف الأنشطة التي تخللتها الدورة.وفي الختام، وزعت الجريدة التي خصص محتواها عن الدورة باللغة الفرنسية ومختلف المعالم العكارية التي زارها وتعرف عليها الطلاب.