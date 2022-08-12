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أفراح ومناسبات

أمسية شعرية فنية في الرابطة الثقافية طرابلس

Lebanon 24
12-08-2022 | 01:43
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 أقامت  رابطة الأدباء والفنانين في الشمال أمسية شعرية فنية بعنوان "على موائد الشعر نلتقي" من إعداد الشاعر محمد العلي والشاعر تمام علي دكدك وذلك في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية في طرابلس.
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شارك في الأمسية الدكتورة يسرى بيطار، الشاعر رهيف محمد حسون، الكاتبة آية مراد، الشاعر تمام علي دكدك والفنان الإعلامي العراقي جاسم حيدر، وفرقة بلابل حلب بقيادة الفنان جوزيف حداد، وقدمت للأمسية الإعلامية رائدة محمد الكنج الدندشي. 
 
بداية النشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار مرفأ بيروت،  فكلمة باسم الرابطة ألقاها الشاعر محمد العلي شكر فيها المشاركين والحضور.
 ثم قدمت فرقة بلابل حلب بقيادة الفنان جوزيف حداد الأغاني والقدود والموشحات بصوت المطرب محمد إبراهيم. وألقى الشعراء بعضا من قصائدهم الوجدانية والغزلية.
 
اختتمت الأمسية بفقرة من الطرب العراقي لجاسم حيدر، وتم توزيع الشهادات على المشاركين.
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