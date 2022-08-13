تنظيم حملة "أهلابهالطلة بطرابلس" و"معلمي Come to Tripoli"

Advertisement

نظّمت مجموعة مؤلفة من أكثر من 50 ناشطاً وناشطة في مدينة طرابلس، بالتعاون مع المعهد اللبناني لدراسات السوق، حملة بعنوان "أهلابهالطلة بطرابلس" و"معلمي Come to Tripoli"، حضرها حشد من نواب المدينة وفعالياتها، في معرض رشيد كرامي.وقد هدفت هذه الحملة إلى وضع طرابلس على الخريطة السياحية ومتابعة تنفيذ خطوات تعزز من قدرتها على جذب الزوار.