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أفراح ومناسبات
تنظيم حملة "أهلابهالطلة بطرابلس" و"معلمي Come to Tripoli"
Lebanon 24
13-08-2022
|
04:21
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نظّمت مجموعة مؤلفة من أكثر من 50 ناشطاً وناشطة في مدينة طرابلس، بالتعاون مع المعهد اللبناني لدراسات السوق، حملة بعنوان "أهلابهالطلة بطرابلس" و"معلمي Come to Tripoli"، حضرها حشد من نواب المدينة وفعالياتها، في معرض رشيد كرامي.
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وقد هدفت هذه الحملة إلى وضع طرابلس على الخريطة السياحية ومتابعة تنفيذ خطوات تعزز من قدرتها على جذب الزوار.
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