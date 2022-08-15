جمعية سند لبنان كرمت المبدعين والمبتكرين والمخترعين

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أقامت جمعية "سند لبنان" حفلاً تكريماً للمبدعين والمبتكرين والمخترعين للسنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن برنامج دعم المبدعين والمبتكرين. وشمل التكريم 18 شابة وشاباً من المبدعين ضمن فئات متنوعة أبرزها "جائزة حكمت ناصر للابتكار". وتعتبر المناسبة حافزاً للشباب والشابات اللبنانيين في لبنان والخارج لتطوير ابحاثهم العلمية والابتكار.حضر الحفل رئيس الجمعية حكمت ناصر ومدير عام الجمعية نديم منصوري، نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع بعلبكي، رئيس جمعية المبدعين اللبنانيين جمال مسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب، رئيسة جمعية العقل القوي جيني منصور شمالي، مديرة القطاع التربوي في جمعية سند لبنان الدكتورة نورا المرعبي، منسق قطاع التمكين والابداع في شبكة التحول والحوكمة الرقمية دال أيوب حتي، ممثل مجموعة طلال ابو غزالة الاستاذ برهان الاشقر، اضافة الى الاساتذة مدربي التلاميذ واهلهم وبعض الأصدقاء والداعمين.ناصرأشار ناصر خلال كلمته في الاحتفال: الى "أن الاستثمار في مجال العلم والتعلم هو استثمار في المستقبل ومحاولة لحجز مقعد للبنان ومبدعيه في العالم المقبل".وأضاف: "ان مبادرة جمعية سند للسنة الثانية على التوالي نابع من إيمان بأن العلم ليس بحفظ المعلومات، وإنما هو بالتفكير في ما نتعلمه والتدقيق فيه والنقد والمراجعة والمقارنة والتجارب وايجاد الحلول وبناء مجموعات وورش عمل حسب الاختصاص مبنية على منهجية علمية للتوصل إلى حلول لما يواجهه مجتمعنا ومستقبلنا".ودعا "الدولة واداراتها المعنية الى دعم المبادرات الابداعية والتشجيع على البحث العلمي، والى انشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ في شتى أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر". وختم داعيا الطلاب إلى المزيد من العمل.منصوريواكد الدكتور نديم منصوري على اهمية الجامعة في دعم الابتكار. وأشار الى دور الجامعة اللبنانية في هذا المجال مؤكدا على دورها الريادي رغم كل الظروف الصعبة التي تواجهها. وتمنى للمبدعين الاستمرار في العطاء لانهم ثروة لبنان.بعلبكيالنقيب بعلبكي اكد على التزام النقابة تطوير القطاع التربوي وبخاصة لناحية مشاغل الابتكار وتمكين الأساتذة والتلاميذ من تحويل أفكارهم إلى مشاريع و نماذج صناعية وبالتالي إلى شركات ناشئة. كما التزام النقابة مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع وتكريسه قانونيا وستعمل النقابة حتى يصبح في كل منزل مشغل للابتكار Innovation Maker Space وبالتالي ستعمل النقابة عبر عضويتها كمؤسسة لتحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية MENA EdTech Alliance تبني المشاريع الريادية ونشرها في المنطقة العربية وحول العالم.المرعبيمن ناحيتها أكدت مديرة التعليم والابتكار في جمعية سند لبنان على أهمية التعاون مع الجميع لاسيما المؤسسات الداعمة للابتكار والابداع وخاصة في خدمة المدارس الرسمية وفتح آفاق تليق بتلامذة لبنان وستسعى جمعية سند لبنان بدعم التلامذة المبدعين كي يصلوا إلى العالمية وأعلنت عن أهمية جائزة حكمت ناصر للابتكار بالتعاون مع الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث وكذلك جائزة طلال أبو غزالة للابتكار بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان وقريبا إطلاق جائزة مروان العريضي للإبداع بالتعاون مع جمعية المبدعين اللبنانيين في سبيل تحفيز الشباب اللبناني على التميز و إطلاق المواهب بالهام مستمر من القدوات اللبنانية الشامخة".أما أصحاب الجوائز المكرمون فهم: المبدع العالمي مروان العريضي، المبتكر المهندس هاني محمد علوش، المبتكر الدكتور وائل حسن خليل، المخترعة أسماء علي الخضر سرحان، المبتكر الدكتور جان كلود عساف، المبتكر الدكتور حسين يوسف بصل والفائزين بجائزة حكمت ناصر للابتكار لعام 2022 الفريق الأول من ثانوية المهدي - شاهد كل من الطلاب خليل عدنان سمور، علي هادي عبد الغفار، محمد علي حمود، احمد خليل محمد وبإشراف الأستاذ حسن محمد دهيني الفريق الثاني عن مدرسة المقاصد كلية عمر بن الخطاب كل من الطلاب شذى علي موسى، مروة محمد الوفائي، لونا عمر طيارة وبإشراف نعمت محمد سليمان خليل الفريق الثالث عن مدرسة رمل الظريف الرسمية المختلطة كل من الطلاب محمد سمير محمد سامر حلبي، رشا عبد الرحمن كعدان وبإشراف نادية عدنان الشامي الفريق الرابع عن ثانوية الإمام الجواد (ع) كل من الطلاب ناديا حسين الخطيب، رشا علي الموسوي، تيجان علي عودة وبإشراف فاطمة علي احمد.