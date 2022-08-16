الفنانة التشكيلية رولا قازان تفتتح معرضها "sunset exibition" المحاكي لبيوت بيروت!

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إفتتحت عضو ملتقى الألوان التشكيلية رولا قازان معرضها الفردي الذي حمل عنوان ” sunset exibition “، وذلك في the leisure club في حضور باقة من الفنانين والإعلامين والمهتمين .المعرض يحاكي فكرة واجهات بيوت بيروت بعد الحرب الأهلية، والجدران المهجورة التي تحمل اوجاع التجربة وحزنها أحبت الفنانة التي تعطيها الفنانة قازان حياة لكي تمسح الحزن عنها . فهي جددت صور من بيروت وركبت فكرتها والبستها حلة جديدة من خلال التقنيات الفنية المختلفة .وقازان فنانة لبنانية، ولدت في بيروت في العام 1971 ، حصلت على درجة تفوق في الفنون الجميلة( ALBA ) ، والمرتبة الأولى في فصلها في عام 1995. وكانت مستفيدة من منحة تدريب في المدرسة الوطنية للفنون سیرجي ( ENAC ) )فرنسا ) . تعمل الآن أستاذة للفنون الجميلة في كلية مونتانا انترناشونال و قد حازت على شهادة في الباكالوريا الدولية I للفنون التشكيلية البصرية .