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أفراح ومناسبات

الفنانة التشكيلية رولا قازان تفتتح معرضها "sunset exibition" المحاكي لبيوت بيروت!

Lebanon 24
16-08-2022 | 23:45
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 إفتتحت عضو ملتقى الألوان التشكيلية رولا قازان معرضها الفردي الذي حمل عنوان ” sunset exibition “، وذلك في the leisure club في حضور باقة من الفنانين والإعلامين والمهتمين . 
المعرض يحاكي فكرة واجهات بيوت بيروت بعد الحرب الأهلية، والجدران المهجورة التي تحمل اوجاع التجربة وحزنها أحبت الفنانة التي تعطيها الفنانة قازان حياة لكي تمسح الحزن عنها . فهي جددت صور من بيروت وركبت فكرتها والبستها حلة جديدة من خلال التقنيات الفنية المختلفة . 
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وقازان فنانة لبنانية، ولدت في بيروت في العام 1971 ، حصلت على درجة تفوق في الفنون الجميلة( ALBA ) ، والمرتبة الأولى في فصلها في عام 1995. وكانت مستفيدة من منحة تدريب في المدرسة الوطنية للفنون سیرجي  ( ENAC ) )فرنسا ) . تعمل الآن أستاذة للفنون الجميلة في كلية مونتانا انترناشونال و قد حازت على شهادة في الباكالوريا الدولية I للفنون التشكيلية البصرية . 
 
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