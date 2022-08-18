في العيد الـ75 للهند.. أمسية فنية في غرفة صيدا

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نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بالتعاون مع السفارة الهندية، أمسية فنية تراثية هندية في قاعة الاحتفالات في مقر الغرفة في المدينة، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة في العيد الـ75 لاستقلال الهند.وحضر الأمسية سفير الهند الدكتور سهيل أجازخان وعدد من اركان السفارة ورئيس الغرفة محمد صالح واعضاء مجلس ادارتها وفاعليات اقتصادية وثقافية.افتتح صالح الأمسية بكلمة رحب في مستهلها بالحضور، وقال: "يسرنا أن نستضيف في غرفة التجارة هذه الامسيةالتي تقام ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة الهندية في بيروت، للاحتفال بمرور 75 عاما على استقلال الهند، وهي ايضا تندرج في اطار تطوير وتعزيز التنسيق بين غرفة التجارة واصدقائنا في السفارة الهندية، وايضا لتمتين جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين الصديقين".ولفت الى "ان العلاقات التاريخية بين الغرفة والهند من خلال السفارة الهندية تشمل كل المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والثقافية والحضارية"، مؤكدا "الحرص على تعزيز صيغ التعاون والتواصل مع السفارة الهندية في بيروت في سبيل تقوية هذه العلاقات، عبر تنظيم اللقاءات واستقبال الوفود التجارية والمشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في كلا البلدين".وختم مهنئا الشعب الهندي بعيد الاستقلال، متمنيا "المزيد من التقدم والتطور لجمهورية الهند في كافة المجالات"، شاكرا للفرقة الفنية والحضور مشاركتهم في احياء الامسية.من جهته، شكر السفير اجازخان غرفة التجارة رئيسا واعضاء "لاستضافتهم الامسية"، منوها بـ"علاقات التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ونظرائها من اصحاب القطاعات المنتجة في الهند"، آملا في "ان يسهم هذا النشاط وسواه من الانشطة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها بين البلدين والشعبين".بعدها قدمت فرقة من جامعة ازاد الهندية لوحات فنية تراثية راقصة.