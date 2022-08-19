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أفراح ومناسبات
مؤسسة الياس مخيبر اختتمت مسابقتها عن رؤية الشباب لدور رئيس الجمهورية الجديد
Lebanon 24
19-08-2022
|
03:41
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أطلقت مؤسسة الياس مخيبر مسابقة في التعبير الكتابي باللغات الثلاث للطلاب الذين تراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والتاسعة عشر عاماً، "لتسخير طاقة وإبداع ومبادرة الشباب في بلورة رؤيتهم لدور رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد". وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن "المسابقة شملت طلابا من المدارس الخاصة والرسمية وتصدّرها ٦ طلاب من أصل سبعين قد تم اعتبار مسابقاتهم الأفضل بحسب لجنة التحكيم المؤلفة من اختصاصيين".
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وأعلنت المؤسسة أنها "إيماناً منها بأهمية مشاركة الطلاب في الحياة السياسية، دعت الفائزين إلى حوار مفتوح برعاية وحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في المكتبة الوطنية، قامت بإدارته الصحافية زينة باسيل شمعون ناقشوا فيه رؤيتهم وتطلعاتهم للرئيس المنشود".
شارك في الحفل الذي أقيم في المكتبة الوطنية، ممثلة السفير الياباني سكرتير ثاني مينامي كونيطومو ونائب رئيس البعثة السويدية كرستيان نلسون، وأهالي وأصدقاء الطلاب.
قدّم عضو مجلس المؤسسة وممثل الشباب فيها سمير الياس مخيبر ملخصًا عن عملية اختيار الفائزين الستة، شارحًا أنّ "الهدف الأساسي من هذه المسابقة هو تقديم مساحة تعبير للشباب اللبناني عن رؤيتهم لدور ومواصفات رئيس الجمهورية المنتظر".
وشرحت عضو لجنة التحكيم لميا الحتّي أهمية ما عبّر عنه الطلاب المشاركون في كتاباتهم وقد تعنونت بعضها: أمل الوطن،My dream president، The Ideal President، A Human Alien، Rôle du prochain président de la République ... شاكرةً المشاركين "بصفتهم مواطني الغد على زرعهم الأمل".
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