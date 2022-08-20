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أفراح ومناسبات

زيارة خاصة لطلاب نادي الإسعافات الأولية لـ"مركز جهاز الطوارئ والإغاثة" في ابي سمرا!

Lebanon 24
20-08-2022 | 01:51
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زار طلاب نادي الإسعافات الأولية ضمن أندية "غدي" الصيفيّة لصيف عام ٢٠٢٢ التابع لجمعية الإرشاد والإصلاح في طرابلس مركز جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية في أبي سمراء طرابلس، حيث قام الطلاب بجولة ضمن المركز وتعرّفوا على الأقسام التي يتضمّنها وعلى الطواقم الإسعافية بالإضافة لتعريفهم على آلية تلقّي المهمات الإسعافية، مع شرح بعض المعلومات الأساسية فيما يخصّ سيارة الإسعاف، ودور ومهام الفرق الإسعافية المتواجدة في المركز. 
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وقد أثنت إدارة "غدي"على جهود الفريق العامل في جهاز الطوارئ والإغاثة وشكرتهم على حسن الاستقبال وتمنّت لهم دوام الاستمرار في العمل المتقن الجبّار والخدمة الإنسانية المتفانية التي يقدّمونها في منفعة العباد والبلاد.
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