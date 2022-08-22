مركز LAU الطبي - مستشفى رزق يرعى سباق "PULSE 5K RUN" السنوي

رعى المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، سباق "Pulse 5K Run" السنوي الذي أُقيم في نادي فقرا - كفردبيان. وتحت شعار "اركض من أجل قضية، أركض من أجل التعليم"، شارك 700 شخص في هذا النشاط الذي اختار المركز رعايته بهدف نشر "رسالة الامل والطب بإنسانية".

Advertisement