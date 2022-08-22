3 متنافسين من الشرق الأوسط فازوا بمسابقة "صناع التغيير في مجال الصحة العالمية"!

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نظّم معهد الصحة العالمية(GHI) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، مسابقة "صناع التغيير في مجال الصحة العالمية" احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المعهد. وقد جمع الحدث طلابًا من جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم أفكار مشاريعهم المتعلقة بالصحة العالمية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) عبر عرض تقديمي مدته 5 دقائق للحصول على فرصة للفوز بتمويل أوّلي.وترشيح 7 متنافسين من دول مختلفة للمرحلة النهائية، من مصر وسوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة وغيرها. وشاركوا جميعا في المسابقة التي أقيمت في حرم الجامعة الأميركية في بيروت.في كلمته الافتتاحية، تحدث المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية الدكتور شادي صالح عن "طريقة تبني المعهد لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر برامجه ومبادراته التي تسعى إلى بناء عالم أكثر صحة واستدامة ومرونة". وأشار إلى أن "هذا الحدث يعزز النتائج الإيجابية عبر تقديم الدعم اللازم وتوفير الفرص المناسبة للشباب، صنّاع التّغيير، من أجل مستقبل فيه المساواة والسلامة والصحة".لجنة تحكيموسجلت نتائج المشاريع المعروضة لجنة تحكيم من 5 حكّام بينهم ذلك النائبة نجاة عون صليبا، مديرة أكاديمية البيئة وأستاذة فيها، وفي الجامعة الأميركية في بيروت، جيسيكا عازار مقدمة البرامج التلفزيونية في "أم تي في"، ومديرة مركز الأعمال والقيادة الشاملة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة لما موسوي، العميدة المشاركة للأبحاث وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وأستاذة مشاركة في الجامعة الأميركية في بيروت.وضمّت لجنة التحكيم مديرة قسم في معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة نور الارناؤؤط؛ مديرة برنامج الوقاية من السرطان ومكافحته في معهد نايف باسيل للسرطان الدكتورة رحاب نصر (NKBCI)، وهي أستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت، ومؤسسة منظّمة أملنا غير الحكومية.المتنافسونتجدر الإشارة إلى أن الطلاب المتنافسين جرى تقويمهم بناءً على درجات لجنة التحكيم لكل عرض تقديمي، بالإضافة الى مذكّرة المفاهيم المقدّمة من الطلاب والتي تضمّنت أهداف المشروع والمنهجية ومؤشرات النتائج ومدى الملاءمة مع الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ وخطة النشر. أعقب كل عرض تقديمي 5 دقائق من الأسئلة والأجوبة تناول المتنافسون عبرها الأسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم.في ختام المسابقة، حصل 3 طلاب على جوائز نقدية. فاز زيشان ذو الفقار، من جامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول عن مشروعه بعنوان "انتشار ومحددات الأمراض غير المعدية والعوائق المحتملة في استخدام خدمات الرعاية الصحية بين العمال في عجمان، الإمارات العربية المتحدة،" بتمويل أولي قدره 5000 دولار.وفازت سارة الكوسة من الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان بالمركز الثاني عن مشروعها بعنوان "كانسر كوم" (Cancer Com) بتمويل أولي قدره 3000 دولار.أمّا عبد الرحمن شيكير عمر، من جامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة فقد احتلّ المركز الثالث عن مشروعه بعنوان "تأثير التعرض للحرارة على الصحة البدنية والاجتماعية والعقلية واستراتيجيات المواجهة بين عمال البناء في عجمان، الإمارات العربية المتحدة،" وفاز بتمويل أوّلي قدره 2000 دولار.