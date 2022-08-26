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أفراح ومناسبات

ضمن فعاليات معرض الحرف اليدوية.."الكمنجات الصغيرة" تعزف طرابلس المحبَّة

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:01
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 عزفت فرقة الكمنجات الصغيرة  برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض الحرف اليدوية في حمام عز الدين في طرابلس،أغاني لبنانية وطنية لنشر السلام والمحبة. 
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وقالت رئيسة الحراك المدني في طرابلس هند الصوفي: عندما كانت الحوادث قائمة بين جبل محسن والتبانة جمعنا الشباب والشابات من المنطقتين في فرقة عزف اسميناها الأعواد الصغيرة كون العود هو آلة تحتضن، لتعزيز شعور المحبة بينهم".
 
نجحت هذه الفكرة وبدأت الفرقة عملها وسافرت إلى مصر وعزفت في دار الأوبرا في مصر، والآن نستكمل الفكرة مع فرقة جديدة هي "الكمنجات الصغيرة" وهي فرقة قيد الإعداد تابعة لشباب البلد وبرلمان الشباب وكل ذلك لاستثمار الطاقات الشابة لتعزف للسلام وحده، وتوجيههم نحو ما يخدم المدينة ويزرع المحبة بين أهلها".
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