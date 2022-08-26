هبات عينية سعودية.. لصالح من أتت؟

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تسلمت "جمعية العناية بالطفل والأم" هبات عينية بمبادرة من سفارة المملكة العربية السعودية ممثلة بالسفير وليد البخاري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "تكفي حاجات 400 مستفيدة في الجمعية لمدة شهرين "، وفق بيان عن الجمعية.تأتي هذه المباردة من ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع صندوق الزكاة في دار الفتوى.وتساهم الجمعية من خلال المراكز الصحية والاجتماعية والمهنية التي تديرها برعاية عدد كبير من العائلات المحتاجة في بيروت.