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أفراح ومناسبات

جمعية REBIRTH BEIRUT افتتحت بالتعاون مع ARTSCENE GALLERY معرضها "الفوضى تتخذ أشكالا"

Lebanon 24
02-09-2022 | 01:52
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افتتحت جمعية Rebirth Beirut، في إطار حركتها الثقافية، معرضها الجديد Chaos Taking Shapes أو "الفوضى تتخذ أشكالا"، في مقرها بالجميزة، بالتعاون مع Artscene Gallery.

ويتضمن المعرض رسوماً ولوحات  تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث، وتعود إلى فنانين مخضرمين، منهم: حسين ماضي، جميل ملاعب، رؤوف رفاعي، رياض نعمه، آرام جوغيان ومحمد رواس وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الناشئين من لبنان والمنطقة العربية.

 وأوضحت الجمعية في بيان لها أن "جزءا من عائدات المبيعات يعود لدعم نشاطات الجمعية، التي شملت في السابق سلسلة مشاريع إنمائية من إضاءة إشارات المرور في العاصمة وإنارة الطرق وصيانتها وتزفيت ألف جورة وكلها ساهمت في تخفيف وطأة المعاناة على المواطن".

ويستمر المعرض لغاية 10 الحالي، ويفتتح أبوابه يومياً من الثانية عشرة صباحاً لغاية السابعة مساء.

بدوره، قال رئيس الجمعية ومؤسسها كابي فرنيني: "لاحظنا أن إقبال اللبنانيين كبير على الأعمال الفنية والرسوم، فهم يحبون كل جديد ومبدع. ولهذا، تستمر جمعيتنا في تقديم فرصة لهذه الفئة من الناس بالاستمتاع ومشاهدة أبرز الأعمال الراقية والمميزة التي ترفع من اسم بيروت وتضعها في مصاف العواصم الثقافية والعالمية".

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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