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أفراح ومناسبات

السيدة آسيا قاسم تكرم وائل صعب

Lebanon 24
02-09-2022 | 02:09
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كرّمت رئيسة المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية السيدة آسيا قاسم الفنان وائل صعب، ومنحته درعاً تكريمياً في حفل أقيم في فندق الريجنسي بالاس آدما الاحد الماضي، وحضره حشد من السفراء العرب والفنانيين اللبنانيين والعرب وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة صفية العمري. 
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