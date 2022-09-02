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أفراح ومناسبات

المطران معوّض ترأس قداسا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد اخوية مار مارون في كساره

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:24
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ترأس راعي أبرشية زحلة المارونيّة المطران جوزف معوّض قداسا احتفاليا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد اخوية مار مارون في رعية مار مارون كساره.
والقى معوّض عظة ركّز خلالها على الصلاة التي تعتبر من اولويات رسالة الاخوية داعيا اياها الى تجسيد الروح المسيحية في حياتها.
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كما كانت مناسبة لشكر كاهن الكاتدرائية الخوري إيلي صادر بمناسبة انتهاء مهامه في الكاتدرائية، وتمّ تعيين كاهن جديد لها هو الاب شربل نبهان الانطوني.
وبعد العظة، جدّدت الاخوية وعدها حسب النظام الداخلي لرابطة الاخويات. 
وبعد القداس تقبل معوّض والكهنة والاخوية التهاني من قبل المؤمنين.
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