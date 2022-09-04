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أفراح ومناسبات

أمسية فنية لكورال الفيحاء في القبيات بمشاركة جاهدة وهبة

Lebanon 24
04-09-2022 | 07:41
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حل "كورال الفيحاء الوطني" بقيادة المايسترو باركيف تسيلكيان، ومشاركة الفنانة جاهدة وهبة ضيفا مميزا على ليالي "مهرجانات ريف أيام سينمائية وبيئية"، بموسمه الرابع وليلته الثالثة، في معمل الحرير التراثي في بلدة القبيات، في حضور حشد كبير من أبناء المنطقة وآخرين من مختلف المناطق  اللبنانية.

 
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وشكل مشاركة الفنانة وهبة في هذه الأمسية إضافة غنية، حيث تفاعل الجمهور بحرارة وانسجام كبيرين مع الاغاني التي قدمها كورال الفيحاء مع وهبة  على مدى ساعتين من الوقت.

 

وتنوّعت الأغاني بين وطنية وتراثية مثل: طلو حبابنا- قلبي دق- هلا يا هلا- عصفور طل من الشباك (صولو صوفيا حداد)- حنا السكران- حبايبنا حولينا (قيادة وتوزيع أسامة شرف الدين)-  ميلي يا جنات بلادي (قيادة أسامة شرف الدين)- الحلوة بيروت و حلوة ويا نيالها ( قيادة محمود مواس)- بالاشتراك مع وهبة: موال صوفي - حول يا غنام- ياما موين الهوى- فليتك تحلو والحياة مريرة //-  سنفرلو عسنفريان- لبسوا الكفافي ومشوا (صولو صوفيا حداد)- اهواك (صوفيا حداد)- اهدافي.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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