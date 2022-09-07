رئيس "مهرجان الأمل السينمائي: سأزرع شجرة الأمل في كل مدينة أوروبية

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كشف مؤسس ورئيس "مهرجان الأمل السينمائي الدولي" في الاتحاد الأوروبي الفنان اللبناني فادي اللوند أنه "بصدد زرع شجرة خضراء في كل مدينة سيزورها المهرجان وضيوفه في جولته الأوروبية التاريخية المزمع أقامتها في العاصمة الإيطالية روما من 27 الحالي لغاية 5 تشرين الاول المقبل".وقرر اللوند "تسمية الشجرة على اسم المهرجان "الأمل" وذلك دعما للبيئة وإيمانا أن المهرجان بجميع أركانه أسس من أجل الإنسان والإنسانية، ومن أجل حياة أفضل".واشار في بيان الى انه "سيطلب من النجوم الحاضرين من الضيوف بزرع الشجرة معه يدا بيد، لتكون ذكرى كبيرة يخلفها مهرجان الأمل السينمائي، وتكون بصمة عربية من بصمات المهرجان الذي يتميز بكامل أفكاره وتفاصيله عن باقي المهرجانات الأخرى في أوروبا والعالم".