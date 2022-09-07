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أفراح ومناسبات
نادي "قاف" للكتاب أطلق مشروع المكتبات الصغيرة في طرابلس
Lebanon 24
07-09-2022
|
03:22
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اطلق نادي "قاف" للكتاب، في خطوة لافتة، وضمن اطار سلسلة نشاطاته السنوية، مشروع المكتبة الصغيرة في الأماكن العامة، والذي يهدف الى تحفيز الاجيال الطالعة والاطفال على القراءة من خلال توفير الكتب المجانية. وكانت البداية من نادي buycycle للدراجات الهوائية في طرابلس.
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وتفسح الفكرة المجال امام القراء لاستعارة الكتب والتبرع بأخرى، لرفد المكتبة بكتب جديدة بشكل دائم.
ويسعى نادي "قاف" إلى تعميم ثقافة المكتبات الصغيرة، ونشرها في الحدائق العامة والمقاهي.
وقالت رئيسة النادي الدكتورة عائشة يكن، عن هذه المبادرة :"انها تأتي في ظل ظروف صعبة تمنع جيل الشباب والفتيان من اقتناء الكتب، لتشجيعها على القراءة وتوجد نوعاً من التواصل الاجتماعي البناء بين هؤلاء الشباب".
وختمت :" نأمل أن نتمكن من متابعة المشروع بما يرضي طموحنا، ويحقق رسالة النادي في تأمين القراءة
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