Advertisement

أفراح ومناسبات

نادي "قاف" للكتاب أطلق مشروع المكتبات الصغيرة في طرابلس

Lebanon 24
07-09-2022 | 03:22
A-
A+
Doc-P-988208-637981430262394835.jpg
Doc-P-988208-637981430262394835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


اطلق نادي "قاف" للكتاب، في خطوة لافتة، وضمن اطار سلسلة نشاطاته السنوية،  مشروع المكتبة الصغيرة في الأماكن العامة، والذي يهدف الى تحفيز الاجيال الطالعة والاطفال على القراءة من خلال توفير الكتب المجانية. وكانت البداية من نادي buycycle للدراجات الهوائية في طرابلس.
Advertisement

وتفسح الفكرة المجال امام القراء لاستعارة الكتب والتبرع بأخرى، لرفد المكتبة بكتب جديدة بشكل دائم.
ويسعى نادي "قاف" إلى تعميم ثقافة المكتبات الصغيرة، ونشرها في الحدائق العامة والمقاهي.

وقالت  رئيسة النادي الدكتورة عائشة يكن، عن هذه المبادرة :"انها تأتي في ظل ظروف صعبة تمنع جيل الشباب والفتيان من اقتناء الكتب، لتشجيعها على القراءة وتوجد نوعاً من التواصل الاجتماعي البناء بين هؤلاء الشباب".
وختمت :" نأمل أن نتمكن من متابعة المشروع بما يرضي طموحنا، ويحقق رسالة النادي في تأمين القراءة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
05:36 | 2022-09-07
00:27 | 2022-09-07
07:41 | 2022-09-04
06:03 | 2022-09-04
02:11 | 2022-09-04
14:59 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website