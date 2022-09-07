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أفراح ومناسبات

"العزم" نظّم لقاء تفاعليا مع المدرب الدولي احمد قدوس

Lebanon 24
07-09-2022 | 05:36
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نظم قطاع المرأة وقطاع الشباب في تيار "العزم" لقاء تفاعليّا مع المدرب الدوليّ  الدكتور أحمد قدوس من جمهورية مصر العربيّة تحت عنوان "احلم ... الاحلام تتحقق"، وذلك في مركز "العزم" الثقافيّ بيت الفن في طرابلس. 
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وأكدت بداية مسؤولة قطاع المرأة في تيار "العزم" جنان مبيض في كلمة ترحيبية أنّ بناء الإنسان ورفاهه أهم أهداف مؤسسات "العزم"، وشددت على أنّ قطاع المراة دائما يتطلع إلى بناء قدرات الفرد والأسرة من أجل بناء مجتمع فاعل ووطن أفضل.

من تم رحب رئيس شباب "العزم" ماهر ضناوي بالدكتور الضيف، وأكد على أنّ شباب "العزم" يتطلع  إلى تعاون كامل مع المؤسسات الدوليّة والشبابيّة لعملية نهوض كاملة في مجتمعاتنا التي تحتاج إلى تضافر الجهود  من أجل تحقيق الأهداف بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العربيّ للشباب والتنميّة والتنسيق مع منصة "بيفول" للتطوع الدوليّة مرحبا بالمشاركة للشباب على تطبيق zoom من المغرب والجزائر وتونس والسعودية والاردن وتركيا ومصر والامارات مع التشديد على عمق التّواصل مع محيطنا العربيّ.

من جهته، رأى قدوس أنّ كلّ ما نعيشه اليوم هو نتيجة أحلام الآخرين ودورنا اليوم أن نحلم  لكي نعيش  نتيجة  أحلامنا و عندها نصل إلى أهدافنا.
وأضاف: هناك أربعة انواع من  الناس تجاه الأحلام فهناك أناس لا يحلمون وآخرين لديهم أحلام ولا يعرفون السبيل لتحقيقها و آخرين لديهم أحلام ويعرفون الطريق إليها ولكن ليس لديهم ثقة بأنفسهم وآخرين لديهم أحلام وواثقين من الوصول إلى تحقيقها وعليه فإنّ واجبنا أن نحلم ونعمل على تحقيق أحلامنا ونعزز الثقة بذلك.
وتابع: لكي نصل إلى أحلامنا يجب أن نحدد موقعنا وأن نحدد الخطوات التي نعمل على سلوكها  وأحد أبرز طرق النجاح هي الثقة بالنفس وتحديد الخطوات الأساسيّة وتحديد الإمكانيّات والمهارات ثمّ الانطلاق نحو الهدف و اتباع سبل التقييم خلال المسيرة لتحقيق الهدف مع إجراء بعض التعديلات خلال ذلك مع  الإصرار على تحقيق الحلم شرط أن لا يتغير ابدا.

وفي الختام قدمت مسؤولة قطاع المرأة في تيار "العزم" درعا تكريميّا للمدرّب قدوس كما قدم له الأستاذ نعيم معصراني هدية تذكارية باسم شباب العزم.
 
 
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