"McCafe" يُعلن عن الفائز في مسابقة "Holiday Cup Design"

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أعلن "McCafé" عن فوز الطالبة رؤى الزغبي من جامعة رفيق الحريري في مسابقة 2022 McCafé Holiday Cup design competition. وقد أقيم الحفل في فندق "Bossa Nova"، وشارك فيه الطلاب الذين تأهلوا الى مرحلة النهائيّة واعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن شركاء McCafe وفريق عمله.وتم إطلاق مسابقة The Holiday Cup design في محاولة لتمكين طلاب الـ"Graphic Design" الموهوبين في لبنان التعبير عن شغفهم في التصميم وايصال موهبتهم للجمهور.