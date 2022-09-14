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أفراح ومناسبات

من فاز بجوائز مؤسسة بشير الجميّل؟

Lebanon 24
14-09-2022 | 10:54
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بمناسبة الذكرى الاربعين لإستشهاد الرئيس بشير الجميّل، كرّمت مؤسسة بشير الجميّل بالتعاون مع تلفزيون MTV، الدكتور روبير صاصي مؤسس جمعية ESSAME وباني جناح الأطفال الخدج في مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا، والبروفسور الدكتور نصري دياب، ووليم نون، وقاسم اسطنبولي.
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