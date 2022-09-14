من فاز بجوائز مؤسسة بشير الجميّل؟

بمناسبة الذكرى الاربعين لإستشهاد الرئيس بشير الجميّل، كرّمت مؤسسة بشير الجميّل بالتعاون مع تلفزيون MTV، الدكتور روبير صاصي مؤسس جمعية ESSAME وباني جناح الأطفال الخدج في مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا، والبروفسور الدكتور نصري دياب، ووليم نون، وقاسم اسطنبولي.

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