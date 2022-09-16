Advertisement

أفراح ومناسبات

المرتضى استقبل رئيسة جمعية ومعهد فيلوكاليا.. ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 03:29
A-
A+
Doc-P-991126-637989217456658132.png
Doc-P-991126-637989217456658132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رئيسة جمعية ومعهد فيلوكاليا الاخت مارانا سعد التي اطلعته على التحضيرات الأخيرة استعدادا للمباراة الدولية لآلة  العود التي ستقام في مقر الجمعية - دير الزيارة  وبالتعاون مع وزارة الثقافة.
Advertisement
 
ومن المقرر ان يعقد الوزير المرتضى مؤتمرا صحافيا  في 19 شهر تشرين الاول المقبل في الدير للاعلان  عن أهمية  هذه المباراة ولقاء العازفين والمهتمين  بآلة العود  والدول العربية المشاركة ولجنة التحكيم وموعد الاعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز .
المصدر: الوكالة الوطنية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:54 | 2022-09-14
08:13 | 2022-09-13
06:51 | 2022-09-13
12:00 | 2022-09-12
03:14 | 2022-09-12
12:44 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website