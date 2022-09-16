المرتضى استقبل رئيسة جمعية ومعهد فيلوكاليا.. ماذا دار بينهما؟

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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رئيسة جمعية ومعهد فيلوكاليا الاخت مارانا سعد التي اطلعته على التحضيرات الأخيرة استعدادا للمباراة الدولية لآلة العود التي ستقام في مقر الجمعية - دير الزيارة وبالتعاون مع وزارة الثقافة.ومن المقرر ان يعقد الوزير المرتضى مؤتمرا صحافيا في 19 شهر تشرين الاول المقبل في الدير للاعلان عن أهمية هذه المباراة ولقاء العازفين والمهتمين بآلة العود والدول العربية المشاركة ولجنة التحكيم وموعد الاعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز .